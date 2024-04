'पैसा किसी का भी हो, पसीना मेरे देश का लगना चाहिए', एलन मस्क की भारत योजना पर बोले पीएम मोदी

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृढ़ विश्वास है कि दुनिया भर से निवेश का स्वागत है लेकिन उत्पादों में देश की मिट्टी का सार होना चाहिए और इसके नागरिकों को विनिर्माण प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा था कि जो भी भारत में निवेश करना चाहता है वह ऐसा कर सकता है, लेकिन इसका उत्पादन भारतीयों द्वारा किया जाना चाहिए ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें।



पसीना मेरे देश का लगना चाहिए- मोदी

पीएम मोदी ने एलोन मस्क की टेस्ला और स्टारलिंक की भारत में संभावित प्रविष्टि पर एक सवाल पर कहा, "मैं चाहता हूं कि भारत में निवेश आए क्योंकि भारत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने पैसा लगाया है, (लेकिन) काम में बहाया गया पसीना हमारे अपने लोगों का होना चाहिए। उत्पाद में हमारी मिट्टी का सार होना चाहिए, ताकि देश में हमारे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।''



मैंने उनका दृष्टिकोण समझा है- PM

साक्षात्कार के दौरान प्रधानमंत्री से एलोन मस्क के सार्वजनिक रूप से यह कहने के बारे में पूछा गया कि मस्क मोदी के प्रशंसक थे। इस पर पीएम मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि मस्क भारत के समर्थक हैं। उन्होंने कहा, "एलन मस्क का मोदी समर्थक होना एक बात है, मूलत: वह भारत के समर्थक हैं और मैं अभी उनसे मिला हूं।" पीएम मोदी ने 2015 में मस्क की फैक्ट्री की अपनी यात्रा को भी याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मस्क ने अपनी पूर्व निर्धारित प्रतिबद्धता रद्द कर दी और उनसे मुलाकात की। पीएम मोदी ने कहा, "उन्होंने मुझे अपनी फैक्ट्री में सब कुछ दिखाया। और मैंने उनसे उनका दृष्टिकोण समझा। मैं अभी वहां (2023 में अमेरिका) गया और उनसे दोबारा मिला। और अब वह भारत आने वाले हैं।"

