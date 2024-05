PM मोदी आज पश्चिम बंगाल में तीन रैलियों को करेंगे संबोधित

कोलकाताः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बृहस्पतिवार रात को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंचे। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। मोदी शुक्रवार को राज्य में तीन चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। एक अधिकारी ने बताया कि मोदी हवाई अड्डे से सीधे राजभवन गए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi arrives in Kolkata, West Bengal.



He will address four public meetings across the state, in Bardhaman- Durgapur, Krishnanagar, Bolpur and Singhbhum tomorrow, on 3rd May. #LokSabhaElections2024