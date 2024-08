न्यूजीलैंड में राष्ट्रपति मुर्मू का शाही स्वागत,  गवर्नर जनरल डेम व उप प्रधानमंत्री के साथ की मुलाकात

वेलिंगटनः राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू न देशों की यात्रा के दूसरे चरण के तहत बुधवार को न्यूजीलैंड पहुंचीं। यहां पहुंचने पर उनका शाही स्वागत किया गया व सलामी गारद दिया गया। इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने वेलिंगटन रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ने बृहस्पतिवार को उन्होंने न्यूजीलैंड की गवर्नर जनरल डेम सिंडी कीरो और उप प्रधानमंत्री विंस्टन पीटर्स से मुलाकात कर मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।

A warm welcome to the Hon’ble @rashtrapatibhvn Smt. Droupadi Murmu as she arrived in New Zealand today. Warmly received by Minister @toddmcclaymp and HC Neeta Bhushan at Auckland. @MEAIndia @meaindia1 @IndianDiplomacy @PIB_India @DDNewslive @DDIndialive @MFATNZ @MFATinAuckland pic.twitter.com/OZhlVYtmIL

राष्ट्रपति कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यूजीलैंड की गवर्नर जनरल डेम सिंडी कीरो से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की सराहना की और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की।'' बाद में पीटर्स ने भी राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की। पीटर्स न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री भी हैं। मुर्मू के कार्यालय ने कहा, ‘‘दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति को रेखांकित किया और कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया।'' उन्होंने वेलिंगटन में न्यूजीलैंड अंतरराष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में बात की।

President Droupadi Murmu arrived in Wellington, New Zealand on the second leg of her three nation visit. She was warmly received by Governor General Dame Cindy Kiro at Government House. President Murmu was welcomed with a traditional Maori "Pōwhiri" ceremony. She was also… pic.twitter.com/cAAnLPUzw6