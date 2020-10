कांग्रेस नेताओं के, कथित गैंगरेप घटना की पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए शनिवार को हाथरस जाने के दौरान यहां डीएनडी पुल पर पार्टी कार्यकर्त्ता ‘बेकाबू'' हो गए और पुलिस ने उन्हें काबू करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। पुलिस की कार्रवाई व धक्का-मुक्की में कुछ कार्यकर्त्ताओं को चोटें आई है वहीं कुछ

नेशनल डेस्कः कांग्रेस नेताओं के, कथित गैंगरेप घटना की पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए शनिवार को हाथरस जाने के दौरान यहां डीएनडी पुल पर पार्टी कार्यकर्त्ता ‘बेकाबू' हो गए और पुलिस ने उन्हें काबू करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। पुलिस की कार्रवाई व धक्का-मुक्की में कुछ कार्यकर्त्ताओं को चोटें आई है वहीं कुछ पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। कार्यकर्त्ताओं और पुलिस की आपसी झड़प को देखते हुए प्रियंका गांधी आगे आईं और पुलिस से कार्यकर्त्ता को छुड़ाया। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आया है, जिसे कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है।

