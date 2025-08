राहुल के बचाव में उतरीं प्रियंका गांधी,कहा- सच्चा भारतीय कौन, ये जज तय नहीं करेंगे

नेशनल डेस्क: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने उच्चतम न्यायालय द्वारा राहुल गांधी के सेना से संबंधित एक बयान को लेकर नाखुशी जताए जाने के एक दिन बाद मंगलवार को कहा कि न्यायाधीश यह तय नहीं कर सकते कि कौन सच्चा भारतीय है। उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के कारण राहुल गांधी का यह कर्तव्य है कि वह सरकार से सवाल पूछें।

#WATCH | Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, "With all due respect to the judiciary, it is not for them to determine who is a true Indian and who is not. The judges will not decide that. Rahul Gandhi has always respected the army and our soldiers... The LoP's responsibility… pic.twitter.com/72Ru2gXbVW — ANI (@ANI) August 5, 2025