राहुल गांधी ने बोला हमला, कहा- ‘गुजरात मॉडल' कोई आर्थिक नहीं, ‘वोट चोरी का मॉडल' है

नेशनल डेस्क: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का ‘‘गुजरात मॉडल'' कोई ‘‘आर्थिक मॉडल'' नहीं, बल्कि ‘‘वोट चोरी का मॉडल' है, जिसे 2014 में राष्ट्रीय स्तर पर लाया गया। उन्होंने ‘वोटर अधिकार यात्रा' के 11वें दिन मुजफ्फरपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए यह दावा भी किया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 300 से अधिक सीटें इसलिए मिलीं, क्योंकि ‘वोट चोरी' की गई थी।



'हम बोलते नहीं थे, क्योंकि सबूत नहीं थे, मगर अब... '

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, ‘‘गुजरात मॉडल कोई आर्थिक मॉडल नहीं है, यह 'वोट चोरी का मॉडल' है। इस मॉडल को ये (भाजपा) 2014 में राष्ट्रीय स्तर पर लेकर आए।'' उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने पहले मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव चोरी किया। उनका कहना था, ‘‘हम बोलते नहीं थे, क्योंकि सबूत नहीं थे, मगर अब सबूत हमारे पास हैं।''



प्रधानमंत्री मोदी ‘वोट चोरी' करके चुनाव जीतते हैं- राहुल गांधी

राहुल गांधी ने दावा किया, ‘‘2019 के चुनाव के बाद, नरेन्द्र मोदी ने नतीजे आने से पहले ही कह दिया था कि हमारी 300 सीटें आएंगी। देश के सारे सर्वेक्षण कुछ और कह रहे थे, लेकिन आखिर में उनकी 300 सीटें आईं। ये सीटें इसलिए आईं, क्योंकि 'वोट चोरी' हुई।'' उन्होंने यह दावा भी किया कि प्रधानमंत्री मोदी ‘वोट चोरी' करके चुनाव जीतते हैं और निर्वाचन आयोग इसमें उनकी और गृह मंत्री अमित शाह की मदद करता है।



'पिछले 10 साल से पूरे हिंदुस्तान को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है'

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘पिछले 10 साल से पूरे हिंदुस्तान को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आने वाले समय में हम सबूत के साथ दिखा देंगे कि नरेन्द्र मोदी, अमित शाह और निर्वाचन आयोग वोट चोरी कर रहे हैं।'' राहुल गांधी ने कहा, ‘‘बिहार में हजारों लोगों ने हमसे कहा- हमने कई बार वोट डाला है, लेकिन इस बार हमारा नाम काट दिया गया। यहां तक कि चुनाव आयोग ने कई जिंदा लोगों को मतदाता सूची में ‘मार' दिया। निर्वाचन आयोग अमीरों का वोट नहीं काट रहा, बल्कि दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के वोट काट रहा है।'' राहुल गांधी का कहना था कि अंबानी और अदाणी का नहीं, बल्कि गरीबों का वोट कट रहा है। उन्होंने दावा किया कि वोट काटे जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा नहीं चाहती कि वंचित वर्गों की आवाज सुनाई दे, उनके बच्चों को उनका हक मिले, वे अपनी जमीन की रक्षा कर पाएं और पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाएं।



कांग्रेस नेता ने संविधान की प्रति दिखाते हुए कहा, ‘‘यह आंबेडकर जी का संविधान है, यह हमारे लिए पवित्र किताब है... इसमें यह लिखा है कि एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार मिलेगा।...मैं निर्वाचन आयोग से पूछना चाहता हूं कि आपने बिहार में 65 लाख वोट क्यों काटे? यह संविधान पर हमला है, क्योंकि संविधान में हर एक व्यक्ति को वोट का अधिकार है।'' राहुल गांधी ने बेंगलुरु की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी का हवाला देते हुए एक बार फिर यह दावा किया कि पिछले लोकसभा चुनाव में हिंदुस्तान की 70-80 सीटों पर ‘वोट चोरी' की गई। उनका कहना था, ‘‘हमने काम शुरू कर दिया है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अलग-अलग चुनाव चोरी किए गए। जैसे हमने महादेवपुरा के सबूत देश के सामने रखे, वैसे ही हम बाकी जगहों के सबूत भी सबके सामने रखेंगे।''