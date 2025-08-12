Main Menu

Vande Bharat Sleeper: देश को मिलने जा रही पहली शाही वंदेभारत स्लीपर ट्रेन, चेक करे Timing और Routes

12 Aug, 2025

नेशनल डेस्क:  भारतीय रेलवे एक बार फिर यात्रियों के सफर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की तैयारी में है। इस बार रेलवे एक ऐसा प्रयोग कर रहा है जो भारत के रेल यात्री अनुभव को पूरी तरह बदल सकता है। वंदे भारत एक्सप्रेस की शानदार सफलता के बाद अब भारतीय रेलवे पहली बार 'वंदे भारत स्लीपर ट्रेन' लॉन्च करने जा रहा है — और यह राजधानी एक्सप्रेस से भी अधिक आरामदायक और तेज़ होगी।

क्या है खास इस नई ट्रेन में?
अब तक वंदे भारत ट्रेनों को दिन के सफर के लिए डिज़ाइन किया गया था जिसमें केवल चेयर कार (बैठने की सीटें) उपलब्ध थीं। लेकिन देश में लंबी दूरी की रात की यात्राओं को ध्यान में रखते हुए अब रेलवे ने इसका स्लीपर वर्जन तैयार किया है। इसमें थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी जैसी श्रेणियों की बर्थ होंगी, ताकि यात्री पूरी रात आराम से सफर कर सकें।

क्यों बदली गई ट्रेन की डिजाइन?
रेल मंत्रालय के अनुसार, पहले तैयार किए गए वंदे भारत स्लीपर के प्रोटोटाइप में कुछ तकनीकी और यात्री सुविधा से जुड़ी खामियां पाई गई थीं। इन कमियों को दूर करते हुए अब एक बिल्कुल नई डिजाइन वाली ट्रेन बनकर लगभग तैयार है, जिसका निर्माण तेज़ी से पूरा किया जा रहा है। यह कोई ट्रायल यूनिट नहीं, बल्कि फाइनल प्रोडक्शन मॉडल है जो सीधे ट्रैक पर उतरने को तैयार है।

कब और कहां से चलेगी पहली वंदे भारत स्लीपर?
-रेलवे सूत्रों के अनुसार, इस शाही स्लीपर ट्रेन को अक्टूबर 2025 तक लॉन्च करने की योजना है, ताकि यह बिहार चुनाव से पहले परिचालन में आ सके।
-ऐसे में इस ट्रेन का पहला सफर दिल्ली से हावड़ा या दिल्ली से मुंबई के बीच हो सकता है।
-चूंकि बिहार को चुनाव से पहले इसका लाभ दिया जाना है, इसलिए दिल्ली–हावड़ा रूट को अधिक प्राथमिकता दी जा रही है।

कितनी वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं?
इस समय देश में 75 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, जो कुल 150 सर्विस देती हैं। ये सभी ट्रेनें डे-टाइम चेयर कार वर्जन में हैं, यानी रात के सफर के लिए उपयुक्त नहीं। यात्रियों की इस जरूरत को देखते हुए भारतीय रेलवे अब यह स्लीपर वर्जन लेकर आ रहा है, जिससे 800–1000 किमी से ज्यादा लंबी दूरी की यात्राएं रात में और भी सुविधाजनक बन सकें।

यात्री अनुभव में होगा बड़ा बदलाव
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पूरी तरह आधुनिक तकनीकों से लैस होगी – जैसे कि
-स्वचालित दरवाजे
-बेहतर शॉक एब्जॉर्बिंग सिस्टम
-साइलेंट और स्मूद राइड
-हाई-स्पीड कनेक्टिविटी
-अत्याधुनिक बर्थ डिजाइन और
-स्मार्ट इंटीरियर लाइटिंग
 

