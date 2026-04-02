कंफर्म टिकट की टेंशन खत्म! वैष्णो देवी और ऋषिकेश के लिए रेलवे ने चलाईं स्पेशल ट्रेनें, यहां देखें पूरी लिस्ट

Edited By Anil Kapoor,Updated: 02 Apr, 2026 03:47 PM
New Delhi: अगर आप भी चिलचिलाती गर्मी और बच्चों की छुट्टियों में कटरा (वैष्णो देवी), ऋषिकेश या वाराणसी जाने का प्लान बना रहे हैं और कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा, तो आपके लिए अच्छी खबर है। उत्तर रेलवे ने यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए दिल्ली, यूपी,...
New Delhi: अगर आप भी चिलचिलाती गर्मी और बच्चों की छुट्टियों में कटरा (वैष्णो देवी), ऋषिकेश या वाराणसी जाने का प्लान बना रहे हैं और कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा, तो आपके लिए अच्छी खबर है। उत्तर रेलवे ने यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए दिल्ली, यूपी, बिहार और पंजाब के बीच कई समर स्पेशल (Summer Special) ट्रेनें चलाने का एलान किया है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर के अनुसार, इन ट्रेनों के चलने से न केवल रिजर्वेशन की समस्या दूर होगी, बल्कि यात्रियों का सफर भी आरामदायक बनेगा।
इन रूटों पर दौड़ेंगी स्पेशल ट्रेनें (पूरी लिस्ट):
1. नई दिल्ली – श्री माता वैष्णो देवी कटरा (04081/04082)
- कब से कब तक: 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक।
- शेड्यूल: नई दिल्ली से हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। वापसी (कटरा से) हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को।
- सुविधा: इसमें एसी, स्लीपर और जनरल तीनों तरह के कोच होंगे।
2. अमृतसर – बरौनी साप्ताहिक स्पेशल (04610/04609)
- कब से कब तक: 19 अप्रैल से 12 जुलाई (अमृतसर से) और 21 अप्रैल से 14 जुलाई (बरौनी से)।
- शेड्यूल: अमृतसर से हर रविवार को और बरौनी से हर मंगलवार को रवाना होगी।
3. योग नगरी ऋषिकेश – मुजफ्फरपुर स्पेशल (04314/04313)
- कब से कब तक: 16 अप्रैल से 13 जुलाई तक।
- शेड्यूल: ऋषिकेश से हर गुरुवार और रविवार को। वापसी मुजफ्फरपुर से हर शुक्रवार और सोमवार को।
4. योग नगरी ऋषिकेश – गोरखपुर साप्ताहिक (04316/04315)
- कब से कब तक: 21 अप्रैल से 15 जुलाई तक।
- शेड्यूल: ऋषिकेश से हर मंगलवार और गोरखपुर से हर बुधवार को।
वाराणसी-लखनऊ पैसेंजर को मिला विस्तार
वाराणसी और लखनऊ के बीच चलने वाली अनारक्षित विशेष ट्रेन (04217/04218) के फेरे बढ़ा दिए गए हैं। अब यह ट्रेन 1 जून से 15 जुलाई तक अपनी सेवाएं देती रहेगी, जिससे स्थानीय यात्रियों और नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
रेलवे की सलाह
यात्री अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर जाकर इन ट्रेनों की समय-सारणी और उपलब्धता जरूर चेक कर लें। भीड़ बढ़ने पर ट्रेनों की संख्या और भी बढ़ाई जा सकती है।