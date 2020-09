रेलवे ने मंगलवार को कहा कि वह 21 सितम्बर से 20 जोड़ी ‘क्लोन' ट्रेनें चलाएगा। रेलवे ने कहा कि इन ट्रेनों में से 19 जोड़ी ट्रेनों के लिए हमसफर एक्सप्रेस का किराया लिया जाएगा, लखनऊ से दिल्ली के बीच ‘क्लोन' ट्रेन के लिए यह जनशताब्दी एक्सप्रेस के किराये के बराबर होगा। इन ट्रेनों की अग्रिम आरक्षण अवधि 1

नई दिल्लीः रेलवे ने मंगलवार को कहा कि वह 21 सितम्बर से 20 जोड़ी ‘क्लोन' ट्रेनें चलाएगा। रेलवे ने कहा कि इन ट्रेनों में से 19 जोड़ी ट्रेनों के लिए हमसफर एक्सप्रेस का किराया लिया जाएगा, लखनऊ से दिल्ली के बीच ‘क्लोन' ट्रेन के लिए यह जनशताब्दी एक्सप्रेस के किराये के बराबर होगा। इन ट्रेनों की अग्रिम आरक्षण अवधि 10 दिनों की होगी। रेलवे के अनुसार ये ट्रेनें उन मार्ग पर चलेंगी जहां टिकटों की प्रतिक्षा सूची लंबी है या मांग अधिक है।



20 pairs of clone trains to start from 21st September on specific routes. These services will be in addition to Sharmik Special and Special trains: Ministry of Railways pic.twitter.com/hzef1uvokH