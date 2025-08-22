School Closed: 26 अगस्त को स्थानीय अवकाश, स्कूल-कॉलेज और सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद

Edited By Anu Malhotra,Updated: 22 Aug, 2025 10:59 AM
जयपुर: राजस्थान के अलवर जिले में 26 अगस्त को खास अवसर पर स्थानीय छुट्टी का ऐलान किया गया है। इस दिन जिले में भव्य पांडूपोल मेला आयोजित होने जा रहा है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थान, साथ ही सरकारी कार्यालयों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।
पांडूपोल मेला केवल एक दिन का ही नहीं बल्कि जिले में 31 अगस्त को भर्तृहरि लोक देवता का मेला भी होने वाला है, जिसके लिए तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। प्रशासन ने इन दोनों मेलों के दौरान बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए विशेष बस सेवाओं का भी इंतजाम किया है।
मत्स्य नगर डिपो से 25 अगस्त से 31 अगस्त तक स्पेशल बस सेवाएं चलेंगी, जो 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। इन बसों में यात्रियों को आधे किराए में सफर करने की सुविधा दी जाएगी। कुलदीप शर्मा, मुख्य प्रबंधक ने बताया कि बस सेवा 25 अगस्त की सुबह 8 बजे से शुरू होगी और लगभग 80 बसें इन मेलों के लिए चलाई जाएंगी।
यह व्यवस्था स्थानीय लोगों और मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए की गई है ताकि लोग आसानी से मेले का आनंद उठा सकें और यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके।