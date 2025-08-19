Redmi 15 5G: 7000mAh की धांसू बैटरी के साथ लॉन्च हुआ ये दमदार फोन, फीचर्स भी है लाजवाब

Edited By Shubham Anand,Updated: 19 Aug, 2025 09:26 PM

नेशनल डेस्क : मिड-रेंज सेगमेंट में Redmi 15 5G स्मार्टफोन को भारत में आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया गया है। इस फोन को दो साल तक OS अपग्रेड और चार साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स के साथ पेश किया गया है। इसके अलावा, इस फोन में लेटेस्ट AI फीचर्स जैसे Google Gemini और Circle to Search का सपोर्ट भी मिलता है। शानदार ऑडियो अनुभव के लिए कंपनी ने इसमें Dolby सर्टिफाइड स्पीकर्स का भी इस्तेमाल किया है। आइए जानते हैं Redmi के इस लेटेस्ट स्मार्टफोन की कीमत, उपलब्धता और सभी खास स्पेसिफिकेशन के बारे में।

Redmi 15 5G Price in India

Redmi 15 5G को तीन स्टोरेज वेरिएंट्स में उतारा गया है।

6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत ₹14,999 रखी गई है।

8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत ₹15,999 है।

8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत ₹16,999 तय की गई है।

फोन की बिक्री 28 अगस्त से शुरू होगी और ग्राहक इसे Xiaomi की ऑफिशियल वेबसाइट, Amazon, और रिटेल स्टोर्स से खरीद सकेंगे। इस डिवाइस का सीधा मुकाबला Motorola G85 5G (₹15,999, फ्लिपकार्ट) और POCO X7 5G (₹16,999, फ्लिपकार्ट) जैसे स्मार्टफोन्स से होगा।

Redmi 15 5G Specifications

स्क्रीन: Redmi 15 5G में 6.9 इंच की Full HD+ डिस्प्ले दी गई है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट, 850 निट्स पीक ब्राइटनेस और 288Hz टच सैंपलिंग रेट को सपोर्ट करती है।

चिपसेट: फोन में परफॉर्मेंस के लिए Snapdragon 6s Gen 3 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है, जो मल्टीटास्किंग और गेमिंग को स्मूद बनाता है।

कैमरा: फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप और फ्रंट में 8MP सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसके साथ ही इसमें AI Beauty, AI Sky, और AI Erase जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं।

बैटरी: डिवाइस में 7000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 33W फास्ट वायर्ड चार्जिंग और 18W रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करती है।