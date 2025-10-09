क्रिकेटर रिंकू सिंह से D-कंपनी ने मांगी ₹10 करोड़ की फिरौती, मुंबई पुलिस ने किया पर्दाफाश

भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह से 10 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई थी, जिसमें आरोपी ने खुद को डी-कंपनी का सदस्य बताया। यह खुलासा मुंबई पुलिस की जांच में हुआ, जब आरोपी मोहम्मद दिलशाद नौशाद से पूछताछ की गई। आरोपी ने रिंकू सिंह के इवेंट मैनेजर को भी धमकी...

नेशनल डेस्क : भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह को लेकर एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। रिंकू सिंह से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुट डी-कंपनी के नाम पर 10 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई थी। इस मामले का खुलासा मुंबई पुलिस की जांच के दौरान हुआ है। दरअसल, पुलिस ने हाल ही में दिवंगत एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को धमकी देने के मामले में आरोपी मोहम्मद दिलशाद नौशाद को गिरफ्तार किया था। आरोपी से पूछताछ के दौरान सामने आया कि उसने भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह को भी इसी तरह धमकी दी थी।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोपी ने रिंकू सिंह के इवेंट मैनेजर को धमकी भरा ईमेल भेजा था, जिसमें उसने खुद को डी-कंपनी का सदस्य बताया और फिरौती न देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। गौरतलब है कि मुंबई पुलिस ने आरोपी दिलशाद नौशाद (33 वर्ष) को त्रिनिदाद और टोबैगो से प्रत्यर्पित कर भारत लाया था।

जीशान सिद्दीकी को भी मिली थी धमकी

अप्रैल 2025 में जीशान सिद्दीकी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें ईमेल के माध्यम से हत्या की धमकी दी गई है। धमकी भरे ईमेल 19 से 21 अप्रैल के बीच भेजे गए थे। आरोपी ने ईमेल में लिखा था कि अगर उसने पैसे नहीं दिए, तो उसका हाल उसके पिता बाबा सिद्दीकी जैसा होगा। जांच में सामने आया कि आरोपी ने इन ईमेल्स में डी-कंपनी का नाम इस्तेमाल कर जांच एजेंसियों को गुमराह करने की कोशिश भी की थी।