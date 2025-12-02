Main Menu

5 महिलाओं ने इस दिग्गज क्रिकेटर पर लगाए गंभीर आरोप, बोर्ड ने छिना ये बड़ा सम्मान

Edited By Updated: 02 Dec, 2025 01:14 PM

michael slater loses prestigious honour hall of fame amid abuse charges

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर माइकल स्लेटर से क्रिकेट न्यू साउथ वेल्स ने हॉल ऑफ फेम का दर्जा वापस ले लिया है। यह कार्रवाई उनके खिलाफ वर्षों से चल रहे घरेलू हिंसा के मामलों में दोषी पाए जाने के बाद की गई। 2016 से अब तक पांच महिलाओं ने उन पर गंभीर...

स्पोर्ट्स डेस्क : ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज़ माइकल स्लेटर को क्रिकेट न्यू साउथ वेल्स (Cricket NSW) ने बड़ा झटका दिया है। बोर्ड ने स्लेटर की हॉल ऑफ फेम सदस्यता वापस ले ली है। यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि स्लेटर को हाल ही में घरेलू हिंसा से जुड़े कई मामलों में दोषी पाया गया था।

क्रिकेट NSW के अधिकारियों के अनुसार, संगठन बीते कई महीनों से स्लेटर के खिलाफ लगे आरोपों का अध्ययन कर रहा था। पूरी जानकारी जुटाने और मामले की गंभीरता को देखते हुए अब यह फैसला लिया गया। स्लेटर को यह सम्मान 2015 में दिया गया था, और वह लगभग दस वर्षों से हॉल ऑफ फेम का हिस्सा थे।

कई सालों से विवादों में रहा स्लेटर का नाम

पिछले कुछ वर्षों में माइकल स्लेटर कई बार घरेलू हिंसा के मामलों में फंसे।

  • 2016 से अब तक कुल पांच महिलाओं ने उनके खिलाफ अलग-अलग आरोप लगाए।
  • इन मामलों में पीछा करना, हमला करना और धमकाने जैसे गंभीर आरोप शामिल थे।
  • वर्ष 2022 में सिडनी की एक अदालत ने उन्हें दो साल तक सामुदायिक सुधार कार्यक्रम (Community Corrections Order) के तहत रहने की सजा सुनाई थी।

इस सजा से पहले अदालत में यह बात सामने आई थी कि स्लेटर ने एक महिला का पीछा करने और उस पर हमला करने की बात मानी थी।

इस साल घरेलू हिंसा के 7 मामलों में दोषी

2024 में स्लेटर के खिलाफ एक और बड़ा फैसला आया। उन्हें घरेलू हिंसा से जुड़े सात अलग-अलग आरोपों में दोषी पाया गया।
इनमें से दो मामले बेहद गंभीर थे, जिनमें महिला का गला दबाने का आरोप शामिल था। इसके अलावा उन पर लगातार पीछा करने यानी स्टॉकिंग के केस भी दर्ज किए गए थे।

अदालत ने उन्हें चार साल की जेल की सजा सुनाई थी, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के बाद इसके कुछ हिस्से को कम कर दिया गया। स्लेटर ने जमानत के लिए याचिका भी दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। लगभग एक साल जेल में रहने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।

स्लेटर का क्रिकेट सफर

माइकल स्लेटर ऑस्ट्रेलिया के लिए 1993 से 2001 तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेले।
अपने करियर में उन्होंने—

  • 74 टेस्ट मैच
  • 42 वनडे

खेले और कुल 5000 से ज्यादा रन बनाए। उनमें 14 शतक और 21 अर्धशतक शामिल रहे। साल 2004 में संन्यास लेने के बाद स्लेटर ने कमेंट्री में भी अपना करियर बनाया और लंबे समय तक टीवी पर सक्रिय रहे।

