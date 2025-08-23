राजस्थान में भीषण सड़क हादसा: रोडवेज बस और बोलेरो में जोरदार टक्कर, तीन महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत

राजस्थान के डीडवाना-कुचामन जिले में आज शनिवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। जहां रोडवेज की एक बस और ‘बोलेरो' कार में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि इस हादसे में तीन महिलाओं समेत चार लोगों की मौत हो गई जबकि 4 अन्य लोग घायल हुए। पुलिस के एक...

नेशनल डेस्क: राजस्थान के डीडवाना-कुचामन जिले में आज शनिवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। जहां रोडवेज की एक बस और ‘बोलेरो' कार में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि इस हादसे में तीन महिलाओं समेत चार लोगों की मौत हो गई जबकि 4 अन्य लोग घायल हुए। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।



क्या कहती है पुलिस?

जसवंतगढ़ के पुलिस निरीक्षक जोगेंद्र राठौड़ ने बताया कि बोलेरो में सवार लोग मोमासर गांव से पुष्कर की ओर जा रहे थे। उन्होंने बताया कि लाडनूं-सुजानगढ़ रोड पर कार की रोडवेज की एक बस से टक्कर हो गई।



अधिकारी ने बताया कि हादसे में शारदा देवी, लिछमा, तुलछी देवी और ओमप्रकाश (42) की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में रूपा (45), भोजराज (17), मुरली (11) और ममता (15) घायल हो गए। अधिकारी ने बताया कि बस में सवार कुछ लोगों को भी चोटें आई हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है।



