    IND vs PAK : किसी भी हाल में रद्द नहीं हो सकता भारत-पाकिस्तान मैच, सामने आया पूरा सच

IND vs PAK : किसी भी हाल में रद्द नहीं हो सकता भारत-पाकिस्तान मैच, सामने आया पूरा सच

13 Sep, 2025 07:22 PM

schedule of asia cup 2025 india and pakistan match 14 september parliament

Asia Cup 2025 का शेड्यूल जैसे ही जारी हुआ, पूरा माहौल गर्मा गया - खासकर एक मैच को लेकर। 14 सितंबर को प्रस्तावित भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले पर देशभर में बवाल मच गया है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक, और अदालतों से लेकर संसद तक, इस मैच...

नेशनल डेस्क:  एशिया कप 2025 का शेड्यूल जारी होते ही एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मुकाबले ने राजनीतिक और सामाजिक बहस को तूल दे दिया है। 14 सितंबर को दुबई में होने वाला यह हाई-वोल्टेज मुकाबला देशभर में विवाद का केंद्र बन गया है। कुछ संगठनों और राजनीतिक दलों ने इस मैच को रद्द करने की मांग करते हुए कहा है कि शहीदों के सम्मान में पाकिस्तान से किसी भी तरह का खेल संबंध नहीं रखा जाना चाहिए।

अब इस पूरे विवाद पर से परदा हट चुका है और सच सामने आ गया है - भारत-पाकिस्तान का यह मुकाबला किसी भी कीमत पर रद्द नहीं होगा। BCCI की सीमाएं और भारत सरकार की स्पष्ट नीति इस बात को पूरी तरह तय करती हैं।

आइए जानते हैं क्यों यह मैच न तो BCCI की मर्जी से रोका जा सकता है और न ही अदालत इस पर रोक लगा सकती है...

 क्या BCCI कर सकता है भारत-पाक मैच रद्द?
इस सवाल पर अब BCCI की स्थिति साफ हो चुकी है। BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने स्पष्ट कर दिया है कि: "भारत-पाक मैच को रद्द करने का कोई फैसला बोर्ड अकेले नहीं ले सकता। यह पूरी तरह भारत सरकार की नीति और निर्देशों पर निर्भर करता है।" यानी, BCCI सिर्फ एक क्रियान्वयन संस्था है - असल फैसला केंद्र सरकार लेती है।

भारत सरकार की क्या है नीति?
भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट संबंधों पर भारत सरकार ने पहले ही स्पष्ट नीति बना रखी है:
द्विपक्षीय श्रृंखलाएं (Bilateral Series): भारत पाकिस्तान के साथ कोई भी द्विपक्षीय मैच नहीं खेलेगा।
बहुपक्षीय टूर्नामेंट्स (Multilateral Tournaments): भारत, ICC या ACC जैसे आयोजनों में पाकिस्तान से मुकाबला कर सकता है, क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय आयोजनों का हिस्सा होते हैं। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने बार-बार यही दोहराया है कि भारत की यह नीति स्थिर और स्पष्ट है।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका, लेकिन खारिज
भारत-पाकिस्तान मुकाबले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई थी। इसमें याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि पहलगाम आतंकी हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच खेलना देश के शहीदों का अपमान होगा। हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह मामला नीति निर्धारण से जुड़ा है, जिसमें न्यायपालिका दखल नहीं दे सकती।

विपक्ष का भी विरोध, लेकिन सरकार अडिग
कुछ विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा और सवाल उठाए कि आतंकी घटनाओं के बाद भी पाकिस्तान के साथ मैच क्यों? लेकिन सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया कि जब तक यह बहुपक्षीय टूर्नामेंट का हिस्सा है, भारत अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेगा।

कब और कहां होगा मुकाबला?
तारीख: 14 सितंबर 2025
स्थान: दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम
समय: रात 8:00 बजे (IST)
इवेंट: एशिया कप 2025 ग्रुप स्टेज मुकाबला

 

