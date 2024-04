शॉपिंग कर रही महिला के पैरों के नीचे से ढह गई जमीन, देखते ही देखते 'पाताल लोक' में समाई, देखें डरावना VIDEO

नेशनल डेस्क: एक शॉपिंग माॅल में उस समय अफरा-तफरी मच गी जब सेंटर का फर्श अचानक ढह गया और एक महिला उसमें समा गई। एक निर्माण श्रमिक, जो ढहने के समय नीचे की मंजिल पर था, और महिला दोनों फंस गए हालांकि बाद में आपातकालीन कर्मचारियों द्वारा बचा लिया गया और पास के अस्पताल में ले जाया गया।

मामला चीनी शहर झेंजियांग का है जहां घटनास्थल पर, मॉल के प्रतिनिधि हुआंग ने संवाददाताओं को बताया कि दोनों व्यक्ति घायल हो गए हैं लेकिन उनकी हालत स्थिर है। गिरे हुए मलबे से निर्माण श्रमिक के पैर में चोटें आईं, जबकि दुकानदार को फ्रैक्चर हुआ। घटना के पीछे का कारण पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. इसमें महिला अपने हाथों में कुछ बैग्स लिए नजर आ रही है इस दौपरान अचानक जमीन का हिस्सा नीचे ढह जाता है और वह महिला भी उसी में समा जाती है। घटना 23 मार्च को हुई और वहां लगे सिक्योरिटी कैमरा में सब रिकॉर्ड हो गया।

Shocking footage shows the moment a woman is swallowed up as the floor of a shopping center in the Chinese city of Zhenjiang suddenly collapses.



A construction worker, who was on the floor below at the time of the collapse, and the woman were both trapped but subsequently… pic.twitter.com/2O6diLPcIT — Morbid Knowledge (@Morbidful) March 30, 2024