आंध्र प्रदेश: ओवरटेक करने की कोशिश में ट्रक ने ट्रैक्टर को मारी भयानक टक्कर, 6 लोगों की मौत

नेशनल डेस्क: आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में शुक्रवार को एक कंटेनर वाहन और मिनी ट्रक की टक्कर होने से हुए हादसे में छह लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी| एक पुलिस अधिकारी के अनुसार यह‍ घटना सुबह करीब पांच बजे कृत्तिवेन्नू मंडल के सीतानापल्ली में घटी। एक अधिकारी ने बताया, ‘‘सड़क पर जा रहे एक ट्रैक्टर से आगे निकलने के प्रयास में एक हल्के वाणिज्यिक वाहन (एलसीवी) ने उसे हल्की सी टक्कर मार दी और वाहन पर से उसके चालक का नियंत्रण खो गया।''

#WATCH | Krishna, Andhra Pradesh: Several people died and several others were injured in a road accident in the Seethanapalli Village in Kruthivennu Mandal. pic.twitter.com/dhgjrjcUrS — ANI (@ANI) June 14, 2024