6 साल का बच्चा 40 फुट गहरे बोरवेल में गिरा, 16 घंटे से मौत और जिंदगी के बीच लड़ रहा जंग

नेशनल डेस्क: मध्य प्रदेश के रीवा जिले में शुक्रवार को एक 6 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया। अधिकारियों द्वारा बचाव अभियान शुरू करने के बाद आठ उत्खननकर्ताओं को तैनात किया गया है।

अधिकारियों के मुताबिक, घटना दोपहर करीब 3 बजे उत्तर प्रदेश सीमा के पास मनिका गांव में हुई। मयंक दोस्तों के साथ गेहूं के खेत में खुले बोरवेल के पास खेल रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया और वह गिर गया। उसके दोस्तों ने उसकी मदद करने की कोशिश की लेकिन मयंक करीब 40 फीट की गहराई में फंस गया।

#WATCH | Madhya Pradesh: Rescue operation underway of the 6-year-old child who fell in an open borewell, in Rewa. pic.twitter.com/0BicjHyHvR — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) April 13, 2024