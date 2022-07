पुलिस हिरासत में लिए गए कांग्रेस नेता शशि थरूर, CM गहलोत, सचिन पायलट- सोनिया गांधी पर ED की कार्रवाई को लेकर कर रहे थे विरोध प्रदर्शन

नेशनल डेस्क: कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड धनशोधन मामले में पूछताछ के लिए यहां स्थित ईडी के कार्यालय पहुंच गई है जहां उनसे एक असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक का अफसर पूछताछ कर रहा है। गांधी (75) 'जेड प्लस' सुरक्षा घेरे के बीच दोपहर के समय मध्य दिल्ली में एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर विद्युत लेन में स्थित संघीय जांच एजेंसी के मुख्यालय पहुंचीं। हाल में कोरोना वायरस से संक्रमित हुईं गांधी ने मास्क पहन रखा था और उनके बेटे राहुल गांधी व बेटी प्रियंका गांधी भी उनके साथ थीं। दिल्ली पुलिस ने गांधी के जनपथ स्थित आवास और ईडी कार्यालय के बीच एक किलोमीटर के रास्ते पर भारी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात कर रखा है। इलाके के आसपास यातायात पर पाबंदी है। पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ एजेंसी की कार्रवाई की आलोचना की है और इसे ''राजनीतिक प्रतिशोध'' करार दिया है।

Delhi | Senior Congress leader Ashok Gehlot and others detained. "It is happening for the first time in the country that they are stopping dharna demonstration...," he says pic.twitter.com/Uu4PEpXUbc