मालदीव के साथ विशेष संबंध: भारतीय उच्चायोग ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों को बताया आधार

माले: मालदीव के साथ भारत के ‘विशेष संबंध' साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। भारतीय उच्चायोग ने यहां मालदीव के साथ संसदीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में विश्वास जताया। मालदीव में भारतीय उच्चायुक्त मुनु महावर ने बृहस्पतिवार को संसद के अध्यक्ष अब्दुल रहीम अब्दुल्ला से शिष्टाचार भेंट की।

The High Commissioner of India to the Maldives, H.E. Shri Munu Mahawar paid a courtesy call on Hon. Abdul Raheem Abdulla, Speaker of the People’s Majlis.. pic.twitter.com/j5LD7ngVjr — People's Majlis (@mvpeoplesmajlis) July 25, 2024