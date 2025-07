VIDEO: ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्र से बुरी तरह मारपीट, नस्लीय व भद्दी टिप्पणियां कीं

International Desk: ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में पढ़ाई कर रहे एक भारतीय छात्र चरणप्रीत सिंह पर कथित नस्लीय हमला हुआ है। 23 वर्षीय चरणप्रीत को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शनिवार रात चरणप्रीत सिंह अपनी कार किंटोर एवेन्यू स्थित एक पार्किंग स्थल में खड़ी कर रहे थे। तभी कुछ लोग वहां आए और पार्किंग को लेकर बहस करने लगे। इस दौरान उन लोगों ने चरणप्रीत को नस्लीय गालियां दीं और मारपीट शुरू कर दी। मारपीट इतनी गंभीर थी कि चरणप्रीत मौके पर ही बेहोश हो गए।

23-year-old Indian student Charanpreet Singh brutally assaulted in Adelaide by five men hurling racial slurs.



He suffered brain trauma and multiple facial fractures.

Racism is not just hate — it destroys lives.



Australia must act. #CharanpreetSingh #StopRacism pic.twitter.com/WnTKUESahL — 𝐃𝐎 𝐍𝐞𝐰𝐬 (@donewstoday) July 23, 2025