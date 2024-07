वीडियो: जयपुर हवाईअड्डे पर स्पाइसजेट की महिला कर्मचारी ने पुलिसकर्मी को मारा थप्पड़, गिरफ्तार

नेशनल डेस्क: सुरक्षा जांच को लेकर हुई बहस के दौरान केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के एक अधिकारी को थप्पड़ मारने के बाद स्पाइसजेट की एक कर्मचारी को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया। एयरलाइन सीआईएसएफ अधिकारी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए अपने कर्मचारी के बचाव में खड़ी हुई।

स्पाइसजेट में खाद्य पर्यवेक्षक अनुराधा रानी, ​​अन्य कर्मचारियों के साथ सुबह लगभग 4 बजे वाहन गेट के माध्यम से हवाई अड्डे में प्रवेश कर रही थीं, जब सहायक उप निरीक्षक गिरिराज प्रसाद ने उन्हें गेट का उपयोग करने की वैध अनुमति नहीं होने के कारण रोका। उन्होंने उसे एयरलाइन क्रू के लिए पास के प्रवेश द्वार पर स्क्रीनिंग कराने के लिए कहा।

