37 हजार फीट की ऊंचाई पर SpiceJet के पायलट्स ने कॉकपिट के अंदर खाय़ा गुजिया...अब DGCA ने लिया कड़ा एक्शन

नेशनल डेस्क: स्पाइस जेट के दो पायलट्स को कॉकपिट के अंदर गुजिया खाना कापी महंगा पड़ गया। दरअसल, स्पाइस जेट ने अपने दो पायलट्स को ऑफ रोस्टर (उड़ान ड्यूटी से हटाना) कर दिया है। उन्होंने होली के दिन फ्लाइट डेक के सेंटर कंसोल के ऊपर कॉफी के साथ गुजिया खा रहे थे ऐसे में स्पाइसजेट के अधिकारियों का कहना है कि पायलटों ने ऐसा करके फ्लाइट सुरक्षा को खतरे में डाला था बता दें कि यह घटना होली (8 मार्च 2023) के दिन की है जब स्पाइसजेट की फ्लाइट दिल्ली से गुवाहाटी जा रही थी। हालांकि दोनों पायलटों को रोस्टर से हटा दिया गया और मामले की जांच चल रही है।

Two pilots of @flyspicejet have been off roster (removed from flying duty) for celebrating Holi while operating the flight. The incident happened last Wednesday. While having Gujiya on the #Delhi #Guwahati flight. 🙈 #AvGeek via @Ashoke_Raj pic.twitter.com/jDFOZEagtq — Saleem Iqbal Qadri (@SaleemQadri_) March 16, 2023