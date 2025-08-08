Main Menu

ब्यूटीफुल मौसी पर फिसला हैंडसम भांजे का दिल, दोनों मिलकर किया ऐसा कांड कि उड़ गए पति के होश

08 Aug, 2025

नेशनल डेस्क: बिहार के बांका जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने अपने पति और दो बच्चों को छोड़कर अपने भांजे से शादी कर ली। इस घटना ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि महिला ने खुद अपनी शादी की तस्वीरें अपने पति को भेजीं।

पति से दूर होने लगी थी पत्नी

यह घटना बांका जिले के अमरपुर गांव की है। यहां शिवम कुमार की शादी 2014 में पूनम कुमारी से हुई थी। उनके दो बेटे भी हैं। कुछ सालों तक उनका जीवन सामान्य था, लेकिन धीरे-धीरे पति काम में व्यस्त रहने लगे और पत्नी उनसे दूर होती चली गई। इसकी मुख्य वजह पूनम के भांजे अंकित कुमार का उनके घर आना-जाना था। शिवम को कभी अंकित के आने पर आपत्ति नहीं थी, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह रिश्ता उनके परिवार को तोड़ देगा।

भांजे से हुआ प्यार, बच्चों को लेकर हुई फरार

घर में अंकित का लगातार आना-जाना बढ़ने लगा और पूनम व अंकित के बीच नजदीकियां बढ़ती गईं। एक दिन पूनम अपने दोनों बेटों को लेकर अचानक घर से चली गई। शिवम ने आस-पड़ोस और रिश्तेदारों से पूछताछ की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। शिवम अपनी पत्नी और बच्चों के लापता होने से बहुत परेशान था। तभी अचानक सोमवार रात उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया।

 पति को भेजा मैसेज और फोटो

पूनम ने शिवम को अंकित के साथ अपनी शादी की तस्वीर भेजी, जिसमें वे मंदिर में शादी करते हुए दिख रहे थे। साथ ही उसने लिखा, 'मैंने अब अंकित से शादी कर ली है।' यह देखकर शिवम के होश उड़ गए और वह फूट-फूटकर रोने लगा। उसे सबसे ज्यादा चिंता अपने बच्चों की थी। उसने तुरंत अमरपुर थाने में अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और बच्चों को सकुशल वापस लाने की गुहार लगाई। उसने पुलिस को बताया कि उसके बच्चों का कोई कसूर नहीं है और पता नहीं उन्हें किस हाल में रखा जा रहा होगा।

पुलिस ने शुरू की जांच

अमरपुर थाने के प्रभारी ने बताया कि शिवम कुमार की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने पूनम और बच्चों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस इस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है।

