कप्तान रोहित की मेहनत लाई रंग, पंड्या के छलके आंसू, जीत के बाद देश में दीवाली जैसा माहौल

नेशनल डेस्कः भारत ने टी20 विश्वकप में रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हराकर 17 साल बाद दूसरी बार ट्रॉफी अपने नाम की है। फाइनल में टीम इंडिया की जीत के बाद देशभर में जश्न का माहौल है। लोग जमकर खुशियां मना रहे हैं। पटाखे फोड़े जा रहे हैं। भारत की जीत के बाद दीवाली जैसा माहौल है। दिल्ली में लोगों ने पटाखे फोड़कर टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया। जीत के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ी इमोशनल हो गए। कप्तान रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या समेत सभी खिलाड़ी जीत के बाद मैदान पर ही इमोशनल हो गए।



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीम इंडिया की जीत पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया को भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की बहुत-बहुत बधाई। आज 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्डकप जीता है। लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव गली मोहल्ले में आपने करोड़ों देशवासियों का दिल जीत लिया है। उन्होंने कहा कि ये टूर्नामेंट एक विशेष कारण से भी याद रखा जाएगा। इतने सारे देश, इतनी सारी टीमें और एक भी मैच हारना नहीं। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। आपने क्रिकेट जगत के हर महारथी, उनके हर बॉल को खेला है। आपने शानदार विजय प्राप्त की है। एक के बाद एक इस विजय की परंपरा ने आपके हौसलों को बुलंद कर दिया है। लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट को ही रोचक बना दिया है।

CHAMPIONS! Our team brings the T20 World Cup home in STYLE! We are proud of the Indian Cricket Team. This match was HISTORIC. 🇮🇳 🏏 🏆 pic.twitter.com/HhaKGwwEDt — Narendra Modi (@narendramodi) June 29, 2024



कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी टीम इंडिया की जीत पर बधाई दी है। राहुल गांधी ने कहा कि विश्व कप में शानदार जीत और पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के लिए टीम इंडिया को बधाई! सूर्या, क्या शानदार कैच है! रोहित, यह जीत आपके नेतृत्व का प्रमाण है। राहुल, मुझे पता है कि टीम इंडिया को आपके मार्गदर्शन की कमी खलेगी। शानदार ब्लू मेन इन ब्लू ने हमारे देश को गौरवान्वित किया है।

Congratulations to Team India on a spectacular World Cup Victory and a phenomenal performance throughout the tournament!



Surya, what a brilliant catch! Rohit, this win is a testament to your leadership. Rahul, I know team India will miss your guidance.



The spectacular Men in… pic.twitter.com/lkYlu33egb