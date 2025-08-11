टेस्ला ने दिल्ली में खोला दूसरा शोरूम, भारत में बढ़ा इलेक्ट्रिक वाहन का नेटवर्क

अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता टेस्ला ने दिल्ली में अपना दूसरा शोरूम शुरू कर दिया है। इससे पहले टेस्ला ने मुंबई में अपनी पहली डीलरशिप खोली थी, जहां उसने मॉडल Y को भारत में लॉन्च किया था। अब देश में टेस्ला के कुल दो शोरूम हो गए हैं। दिल्ली की नई...

नेशनल डेस्कः अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता टेस्ला ने दिल्ली में अपना दूसरा शोरूम शुरू कर दिया है। इससे पहले टेस्ला ने मुंबई में अपनी पहली डीलरशिप खोली थी, जहां उसने मॉडल Y को भारत में लॉन्च किया था। अब देश में टेस्ला के कुल दो शोरूम हो गए हैं। दिल्ली की नई टेस्ला डीलरशिप एरोसिटी के वर्ल्डमार्क 3 कॉम्प्लेक्स में स्थित है, जो दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के ग्राहकों को सेवा देगी। ग्राहक टेस्ला की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से मॉडल Y की बुकिंग कर सकते हैं।

भारत में उपलब्ध टेस्ला मॉडल Y

टेस्ला मॉडल Y भारत में दो वेरिएंट स्टैंडर्ड और लॉन्ग रेंज में उपलब्ध है। इसकी शुरुआती कीमत लगभग 60 लाख रुपये है। मॉडल Y रियर-व्हील ड्राइव के साथ आता है। स्टैंडर्ड वेरिएंट पूरी चार्ज पर 500 किमी की रेंज देता है और इसकी पावर 235 बीएचपी है। यह 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार 5.9 सेकंड में पकड़ता है। लॉन्ग रेंज वेरिएंट 622 किमी की रेंज प्रदान करता है, जिसकी पावर 335 बीएचपी है और 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार 5.6 सेकंड में पकड़ता है।

भारत में टेस्ला का मुकाबला

टेस्ला का मुकाबला घरेलू कंपनियों जैसे टाटा मोटर्स और महिंद्रा से है, जिनके पास हैरियर ईवी, महिंद्रा BE 6 और XEV 9e जैसे इलेक्ट्रिक वाहन मौजूद हैं। साथ ही, चीनी कंपनी BYD और वियतनामी ब्रांड विनफास्ट भी टेस्ला के लिए बड़ी चुनौती हैं। BYD भारत में सीलियन 7 बेच रही है, जिसकी रेंज 567 किमी है, जबकि विनफास्ट दो मॉडल VF 6 और VF 7 लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।



