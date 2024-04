टेस्ला ने बचाई शख्स की जान, हार्ट अटैक आने पर ऑटोपायलट मोड में कार खुद पहुंची हॉस्पिटल

ऑटो डेस्क. टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारें पूरी दुनिया में काफी पसंद की जाती हैं और इनमें अत्याधुनिक फीचर्स पाएं जाते हैं। हाल ही में कार की ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी ने एक शख्स की जान बचाई है। दरअसल, सोशल नेटवर्किंग साइट 'X' पर एक टेस्ला कार यूजर मैक्सपॉल फ्रैंकलिन ने अनुभव शेयर किया है, कैसे Tesla कार ने उनकी जान बचाई है।<

फ्रैंकलिन डी-हाइड्रेशन और खतरनाक ब्लड शुगर लेवल से पीड़ित थे। उनके इंसुलिन पंप में खराबी के कारण उनका ग्लूकोज लेवल 670 तक पहुंच गया है, जिसके बाद उन्हें तत्काल डाॅक्टर की मदद चाहिए थी। मैक्सपॉल फ्रैंकलिन ने बाताया कि वह अकेले थे, ऐसे में उन्होंने मदद के लिए अपनी Tesla Model Y की ओर रुख किया, जिसके बाद उन्होंने अपनी कार के स्टीयरिंग व्हील पर बस दो बार टैप कर फुल सेल्फ ड्राइविंग फंक्शन को ऑन कर दिया।

My Crazy True Story



On April 1st, Tesla unlocked Full Self-Driving capability for all Tesla vehicles in America. In a moment of dire need, at 2:00 am the following morning, I found myself grappling with severe dehydration and a blood glucose level of 670 due to a malfunction in… pic.twitter.com/KyePbLiejI