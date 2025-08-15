Main Menu

हेलमेट में जा घुसी गेंद... बहने लगा खून, दिग्गज बल्लेबाज को छोड़ना पड़ा मैदान

Edited By Parveen Kumar,Updated: 15 Aug, 2025 06:30 PM

the ball hit the helmet blood started flowing

द हंड्रेड 2025 के 13वें मुकाबले में लंदन स्पिरिट और ट्रेंट रॉकेट्स के बीच खेले गए मुकाबले में रोमांच के साथ एक दुखद घटना भी देखने को मिली। यह मुकाबला लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान में खेला गया, जहां लंदन स्पिरिट ने 21 रन से जीत दर्ज की। हालांकि,...

नेशनल डेस्क: द हंड्रेड 2025 के 13वें मुकाबले में लंदन स्पिरिट और ट्रेंट रॉकेट्स के बीच खेले गए मुकाबले में रोमांच के साथ एक दुखद घटना भी देखने को मिली। यह मुकाबला लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान में खेला गया, जहां लंदन स्पिरिट ने 21 रन से जीत दर्ज की। हालांकि, मैच की सबसे बड़ी और चिंताजनक घटना ट्रेंट रॉकेट्स के विकेटकीपर-बल्लेबाज़ टॉम अलसॉप की गंभीर चोट रही।

गंभीर रूप से घायल हुए टॉम अलसॉप

मैच की दूसरी पारी में जब ट्रेंट रॉकेट्स की टीम 90 रन पर अपने 4 विकेट गंवा चुकी थी, तब टॉम अलसॉप बल्लेबाज़ी के लिए उतरे। लेकिन वे ज्यादा देर टिक नहीं सके। लंदन स्पिरिट के तेज़ गेंदबाज़ जेमी ओवरटन की एक तेज़ बाउंसर अलसॉप के चेहरे पर जा लगी। हेलमेट पहनने के बावजूद गेंद ग्रिल के अंदर से निकलकर उनकी नाक पर लगी, जिससे तुरंत खून बहने लगा।

घायल हालत में अलसॉप दर्द से तड़पते हुए मैदान पर गिर पड़े। मेडिकल टीम तुरंत मैदान पर पहुंची और उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया। उन्हें "रिटायर्ड हर्ट" घोषित कर दिया गया। इस हादसे के बाद कुछ देर के लिए पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। अलसॉप एक भी रन नहीं बना सके और उनकी चोट ने टीम को और मुश्किल में डाल दिया।

मुकाबले का हाल

इससे पहले लंदन स्पिरिट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करते हुए निर्धारित 100 गेंदों में 162 रन बनाए। टीम की ओर से जेमी स्मिथ ने शानदार बल्लेबाज़ी करते हुए 52 रन बनाए, जबकि कप्तान केन विलियमसन ने 45 रन और एश्टन टर्नर ने 30 रन का अहम योगदान दिया।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी ट्रेंट रॉकेट्स की टीम शुरुआत से ही दबाव में नजर आई। पूरी टीम 100 गेंदों में 6 विकेट गंवाकर सिर्फ 141 रन ही बना सकी। लंदन स्पिरिट की ओर से डैनियल वॉरॉल और रिचर्ड ग्लीसन ने 2-2 विकेट लेकर गेंदबाज़ी में अहम भूमिका निभाई।

मैच में भावनात्मक पल

टॉम अलसॉप की चोट ने मैच को भावनात्मक मोड़ दे दिया। दर्शक और खिलाड़ी सभी उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित नजर आए। मैच के बाद लंदन स्पिरिट के खिलाड़ी भी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते दिखे।

