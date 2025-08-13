Main Menu

Heavy Rain Alert: आने वाले अगले 48 घंटे भारी बारिश के नाम, मौसम विभाग ने इन 45 जिलों मे जारी किया अलर्ट

Edited By Mehak,Updated: 13 Aug, 2025 01:03 PM

यूपी में लगातार बारिश का दौर जारी है और हालात कई जगह गंभीर हो गए हैं। गंगा समेत 10 बड़ी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए 45 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।...

नेशनल डेस्क : यूपी में लगातार बारिश का दौर जारी है और हालात कई जगह गंभीर हो गए हैं। गंगा समेत 10 बड़ी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए 45 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही गरज-चमक और बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है।

पश्चिमी और पूर्वी यूपी में बारिश का जोर

मौसम विभाग के अनुसार, आज 13 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश होगी। कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश और वज्रपात का खतरा है। वहीं, पूर्वांचल के ज्यादातर जिलों में भी आज भारी बारिश की संभावना है। 14 अगस्त को भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पश्चिमी यूपी में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 15 और 16 अगस्त को भी कई जिलों में बारिश होगी, जबकि पूर्वांचल में बारिश थोड़ी कम हो जाएगी। 18 अगस्त तक कुछ जगहों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं।

आज बहुत भारी बारिश वाले जिले

ऑरेंज अलर्ट: बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर और बांदा।

भारी बारिश की संभावना: सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हरदोई, उन्नाव, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली।

गरज-चमक के साथ बारिश: ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, रायबरेली, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशांबी, चित्रकूट, प्रयागराज, कासगंज, एटा, मैनपुरी, इटावा।

कुछ जगहों पर हल्की बारिश: शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद।

तापमान में बदलाव

अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 2-4 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। लेकिन 2-3 दिन बाद पारा 3-4 डिग्री तक गिरने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में फिलहाल ज्यादा बदलाव नहीं होगा।

 

