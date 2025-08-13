15 अगस्त पर सुबह कितने बजे से शुरू होगी दिल्ली मेट्रो? DMRC ने जारी किया टाइमटेबल

Edited By Mehak,Updated: 13 Aug, 2025 12:19 PM
नेशनल डेस्क : दिल्ली में 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। एक तरफ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लाल किले की ओर जाने वाले कुछ मार्गों को डायवर्ट किया है, वहीं दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने भी यात्रियों की सुविधा के लिए खास व्यवस्था की है।
15 अगस्त को मेट्रो सेवा का समय
DMRC ने अपने आधिकारिक X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर जानकारी दी है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन सभी मेट्रो लाइनों पर सेवा सुबह 4 बजे से शुरू होगी। सुबह 6 बजे तक मेट्रो हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेगी, जबकि 6 बजे के बाद पूरे दिन सामान्य समय पर मेट्रो सेवा उपलब्ध रहेगी।
विशेष पास धारकों के लिए सुविधा
जिन यात्रियों के पास रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्वतंत्रता दिवस समारोह का पास है, वे DMRC के विशेष QR टिकट का उपयोग करके समारोह स्थल तक आसानी से आ-जा सकेंगे।
सुरक्षा नियमों में बदलाव
हर साल की तरह इस बार भी समारोह से करीब एक हफ्ता पहले से सभी मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा जांच सख्त कर दी गई है। CISF की ओर से चेकिंग बढ़ा दी गई है, जिसके कारण एंट्री और एग्जिट में थोड़ा अधिक समय लग सकता है।
यात्रियों के लिए सलाह
DMRC ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे समय से पहले घर से निकलें, ताकि सुरक्षा जांच में आसानी हो और देरी से बचा जा सके।