15 अगस्त पर सुबह कितने बजे से शुरू होगी दिल्ली मेट्रो? DMRC ने जारी किया टाइमटेबल

नेशनल डेस्क : दिल्ली में 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। एक तरफ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लाल किले की ओर जाने वाले कुछ मार्गों को डायवर्ट किया है, वहीं दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने भी यात्रियों की सुविधा के लिए खास व्यवस्था की है।

15 अगस्त को मेट्रो सेवा का समय

DMRC ने अपने आधिकारिक X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर जानकारी दी है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन सभी मेट्रो लाइनों पर सेवा सुबह 4 बजे से शुरू होगी। सुबह 6 बजे तक मेट्रो हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेगी, जबकि 6 बजे के बाद पूरे दिन सामान्य समय पर मेट्रो सेवा उपलब्ध रहेगी।

METRO SERVICES TO COMMENCE AT 04:00 AM ON INDEPENDENCE DAY



To facilitate the special guests, invitees and general public to attend the Independence Day ceremony on Friday, 15th August 2025, the Delhi Metro will commence its services at 04:00 AM on all its Lines from all terminal… pic.twitter.com/ykQ5FYqFmo — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) August 13, 2025

विशेष पास धारकों के लिए सुविधा

जिन यात्रियों के पास रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्वतंत्रता दिवस समारोह का पास है, वे DMRC के विशेष QR टिकट का उपयोग करके समारोह स्थल तक आसानी से आ-जा सकेंगे।

सुरक्षा नियमों में बदलाव

हर साल की तरह इस बार भी समारोह से करीब एक हफ्ता पहले से सभी मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा जांच सख्त कर दी गई है। CISF की ओर से चेकिंग बढ़ा दी गई है, जिसके कारण एंट्री और एग्जिट में थोड़ा अधिक समय लग सकता है।

In view of enhanced security arrangements ahead of Independence Day on 15th August, the security checks for passengers will be further intensified by CISF across the Metro stations starting from tomorrow i.e., 9th August 2025 (Saturday).



This might result into long queues at… pic.twitter.com/WDIMKdnaRx — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) August 8, 2025

यात्रियों के लिए सलाह

DMRC ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे समय से पहले घर से निकलें, ताकि सुरक्षा जांच में आसानी हो और देरी से बचा जा सके।