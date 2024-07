ट्रंप पर हुए हमले पर खड़गे ने जताया दुख, कहा- 'लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं'

नई दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की रविवार को निंदा करते हुए कहा कि किसी भी लोकतंत्र और सभ्य समाज में ऐसी हिंसा की कोई जगह नहीं है। ट्रंप शनिवार को पेनसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली के दौरान दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में गोली लगने से घायल हो गए। हालांकि, ‘सीक्रेट सर्विस' के एक सदस्य ने हमलावर को भी मार गिराया।







खरगे ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से बहुत आहत हूं। मैं इस जघन्य कृत्य की कड़ी निंदा करता हूं।'' कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘‘किसी भी लोकतांत्रिक और सभ्य समाज में ऐसी हिंसा का कोई स्थान नहीं है। भारत, अमेरिका के लोगों के साथ है और हम मृतक के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं।'' ‘



Deeply appalled by the attack on former US President Donald Trump.



I strongly condemn this heinous act.



Such violence has no place in any Democracy and civilised society.



As India stands with the American people, we offer our deepest condolences the family of the deceased. — Mallikarjun Kharge (@kharge) July 14, 2024