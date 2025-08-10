2 मासूम बच्चों समेत 3 लोगों की डूबने से मौत, गांव में पसरा मातम

राजस्थान के राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र में रविवार सुबह तालाब में डूबने से दो चचेरे भाई-बहन सहित तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि तालाब में पोते-पोती को डूबता देख उनकी दादी उन्हें बचाने के लिए...

नेशनल डेस्क: राजस्थान के राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र में रविवार सुबह तालाब में डूबने से दो चचेरे भाई-बहन सहित तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि तालाब में पोते-पोती को डूबता देख उनकी दादी उन्हें बचाने के लिए तालाब में कूद गईं और इस दौरान तीनों की तालाब में डूबने से मौत हो गई।



थानाधिकारी अनिल विश्नोई ने बताया कि घटना रविवार को मंडावर ग्राम पंचायत के ढाक का थडा गांव में हुई। विश्नोई ने बताया कि मृतकों की पहचान भंवरी देवी (60) उनके पोते हिम्मतराम (11) और पोती मीना (10) के रूप में हुई है। बच्चे चचेरे भाई-बहन थे। उन्होंने बताया, "भंवरी देवी बच्चों के साथ बकरियां चराने गई थी, तभी वे शील सागर तालाब में उतर गए।



दोनों डूबने लगे और दादी उन्हें बचाने के लिए पानी में कूद गईं, लेकिन उन्हें भी तैरना नहीं आता था।" थानाधिकारी ने बताया कि ग्रामीणों ने तीनों को बाहर निकाला और देवगढ़ के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।