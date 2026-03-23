हद हो गई! SUV को समुद्र में ले जाकर धोने लगे टूरिस्ट, तभी लहरों ने दिया करारा जवाब; देखें वीडियो

Edited By Mehak, Updated: 23 Mar, 2026 05:35 PM

गोवा के वागाटोर बीच पर कुछ पर्यटक अपनी SUV को समुद्र में धोने पहुंच गए, जो उनकी बड़ी गलती साबित हुई। अचानक हाई-टाइड आने से समुद्र की तेज लहरों ने कार को खींच लिया और वह कई मीटर अंदर चली गई। स्थिति बिगड़ने पर प्रशासन को बुलाया गया, जिसके बाद JCB मशीन...

नेशनल डेस्क : गोवा से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां कुछ लोगों की लापरवाही के कारण बड़ा हादसा होते-होते बचा। यह मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। घटना में लोगों की एक अजीब हरकत ने सभी को चौंका दिया।

गोवा घूमने पहुंचे थे गुजरात के पर्यटक

जानकारी के अनुसार, गुजरात से कुछ लोग गोवा घूमने के लिए आए थे। ये लोग अपनी SUV कार के साथ वागाटोर बीच पहुंचे थे। आमतौर पर लोग बीच पर समुद्र का आनंद लेते हैं, रेत पर बैठते हैं या पानी की हल्की लहरों का मजा लेते हैं, लेकिन इन लोगों ने इसके उलट काम किया।

समुद्र में कार लेकर धोने की कोशिश

पर्यटकों ने अपनी SUV को सीधे समुद्र के किनारे ले जाकर धोना शुरू कर दिया। यह लापरवाही भरा कदम था, क्योंकि समुद्र तट पर इस तरह वाहन चलाना और धोना खतरनाक माना जाता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी अचानक हालात बदल गए।

हाई-टाइड में कार फंसी

समुद्र में हाई-टाइड (ज्वार) आने के कारण अचानक लहरें तेज हो गईं। तेज लहरों ने धीरे-धीरे कार को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया और देखते ही देखते SUV कई मीटर अंदर समुद्र में चली गई। इस घटना से लोग घबरा गए और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई।

प्रशासन ने निकाली कार

कार समुद्र के अंदर काफी दूर तक चली गई थी, जिसे खुद निकालना संभव नहीं था। इसके बाद पर्यटकों ने तुरंत स्थानीय प्रशासन को सूचना दी। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर JCB मशीन की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला।

लापरवाही बनी परेशानी की वजह

इस पूरी घटना में पर्यटकों की लापरवाही साफ नजर आई। उनकी गलत हरकत के कारण न केवल उनकी गाड़ी समुद्र में फंस गई, बल्कि प्रशासन को भी कई घंटों तक मेहनत करनी पड़ी। इस तरह की घटनाएं यह संदेश देती हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है।