Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • ऑडिशन के बहाने बुलाया होटल, तुमको तो...' और फिर किया कमरा बंद, इस एक्ट्रेस ने खोला राज, कहा- नशे में उसने...

ऑडिशन के बहाने बुलाया होटल, तुमको तो...' और फिर किया कमरा बंद, इस एक्ट्रेस ने खोला राज, कहा- नशे में उसने...

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 11 Aug, 2025 03:29 PM

tv actress shocking revelation dirty act happened in the name of audition

टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन ने अपने करियर के शुरुआती दिनों का एक बेहद डरावना अनुभव साझा किया है। 'नागिन 4' और 'दिल से दिल तक' जैसे शोज से मशहूर हुईं जैस्मिन ने बताया कि एक ऑडिशन के दौरान एक डायरेक्टर ने उनके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की...

नेशनल डेस्क। टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन ने अपने करियर के शुरुआती दिनों का एक बेहद डरावना अनुभव साझा किया है। 'नागिन 4' और 'दिल से दिल तक' जैसे शोज से मशहूर हुईं जैस्मिन ने बताया कि एक ऑडिशन के दौरान एक डायरेक्टर ने उनके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी जिससे वह अंदर तक हिल गई थीं।

PunjabKesari

क्या था वो डरावना अनुभव?

'द हिमांशु मेहता शो' को दिए एक इंटरव्यू में जैस्मिन भसीन ने बताया कि वह एक ऑडिशन के लिए मुंबई के जुहू में एक होटल गईं थीं। उन्होंने देखा कि वहां और भी कई एक्ट्रेसेस अपनी बारी का इंतजार कर रही थीं। जब उनकी बारी आई तो कमरे में एक शख्स शराब पी रहा था।

और ये भी पढ़े

PunjabKesari

जैस्मिन बताती हैं, "उस शख्स ने मुझे एक सीन करने को दिया। मैंने उनसे कहा कि मैं कल तैयारी करके आती हूं लेकिन उन्होंने तुरंत मना कर दिया और कहा कि इसे अभी करना है। सीन यह था कि मेरा लवर मुझे छोड़कर जा रहा है और मुझे उसे रोकना है।"

डायरेक्टर ने की गलत हरकत

जैस्मिन के मुताबिक जब उन्होंने सीन किया तो डायरेक्टर को वह पसंद नहीं आया। जैस्मिन ने कहा, "वह डायरेक्टर मुझसे कहता है कि 'नहीं ये नहीं। तुमको तो...' और फिर वह कमरा बंद कर देता है। फिर वह कुछ और ही करने की कोशिश करने लगता है।"

PunjabKesari

इसके बाद जैस्मिन ने हिम्मत दिखाई और वहां से किसी तरह भाग निकलीं। उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद उन्होंने फैसला किया कि वह अपनी ज़िंदगी में कभी भी होटल के अंदर होने वाली ऐसी मीटिंग्स में नहीं जाएंगी।

जैस्मिन भसीन ने इस घटना को अपनी ज़िंदगी का सबसे डरावना पल बताया। यह वाकया एक बार फिर मनोरंजन जगत के काले सच को सामने लाता है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!