भारत में बेरोजगारी दर जुलाई में 5.6% से गिरकर 5.2% पर आई

Edited By Harman Kaur,Updated: 19 Aug, 2025 06:40 PM

भारत में जुलाई 2025 में बेरोजगारी दर 5.2% पर आ गई है, जो पिछले महीने जून की 5.6% की दर से कम है। यह जानकारी सोमवार को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपने नवीनतम पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) के आंकड़ों के माध्यम से दी।

नेशनल डेस्क: भारत में जुलाई 2025 में बेरोजगारी दर 5.2% पर आ गई है, जो पिछले महीने जून की 5.6% की दर से कम है। यह जानकारी सोमवार को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपने नवीनतम पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) के आंकड़ों के माध्यम से दी।

जुलाई में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS) में श्रम शक्ति भागीदारी दर (LFPR) 54.9% रही, जबकि जून में यह 54.2% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में LFPR 56.9% जबकि शहरी क्षेत्रों में 50.7% दर्ज की गई।

आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण पुरुषों की LFPR जुलाई में 78.1% और शहरी पुरुषों की 75.1% थी। वहीं ग्रामीण महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी जून के 35.2% से बढ़कर जुलाई में 36.9% हो गई।

जुलाई में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात (WPR) 54.4% पर पहुंच गया, जो जून में 53.3% था। शहरी क्षेत्रों में WPR मामूली बढ़कर 47.0% हो गया, जबकि जून में यह 46.8% था।

ग्रामीण महिलाओं की कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात 35.5% रही, वहीं शहरी महिलाओं की यह दर 23.5% रही। पूरे देश में महिलाओं की औसत WPR 31.6% दर्ज की गई। यह जुलाई 2025 का PLFS का चौथा मासिक बुलेटिन है, जो देश में रोजगार और श्रम बाजार की स्थिति पर ताजा तस्वीर पेश करता है।

