आज से 'हर घर तिरंगा' अभियान का हुआ आगाज, गृह मंत्री अमित शाह ने पत्नी के साथ फहराया राष्ट्रीय ध्वज

नेशनल डेस्क: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत शनिवार को यहां अपने आवास पर तिरंगा फहराया और नागरिकों से भी ऐसा करने की अपील की। शाह ने शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने एक संदेश में कहा, ‘‘तिरंगा हमारा गौरव है। यह हमेशा भारतीयों को एकजुट करता है और प्रेरित करता है।

Har Ghar Tiranga campaign kicks off today: Amit Shah hoists national flag at his residence



