Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • महिला कर्मचारी को दिया शादी का झांसा, बनाए शारीरिक संबंध, और फिर जो हुआ...

महिला कर्मचारी को दिया शादी का झांसा, बनाए शारीरिक संबंध, और फिर जो हुआ...

Edited By Rahul Rana,Updated: 21 Aug, 2025 07:09 PM

up ambedkar nagar court employee files rape case against colleague

उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर जिले में जिला कोर्ट में कार्यरत एक महिला कर्मचारी ने अपने सहकर्मी, एक बाबू के खिलाफ रेप का आरोप लगाते हुए पुलिस में केस दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि शादी का झांसा देकर बाबू ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। यह...

नेशनल डेस्कः उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर जिले में जिला कोर्ट में कार्यरत एक महिला कर्मचारी ने अपने सहकर्मी, एक बाबू के खिलाफ रेप का आरोप लगाते हुए पुलिस में केस दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि शादी का झांसा देकर बाबू ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। यह मामला कोर्ट के कर्मचारियों से जुड़ा होने के कारण पुलिस बहुत सावधानी से जांच कर रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शादी का झांसा देकर बनाया संबंध
पुलिस को दी गई तहरीर में महिला ने बताया कि उसकी मुलाकात जुलाई 2023 में जिला कोर्ट में कार्यरत बाबू अंकित सिंह से हुई थी, जो अयोध्या के तरुण थाना क्षेत्र का रहने वाला है। धीरे-धीरे दोनों में प्रेम संबंध बन गए। महिला का आरोप है कि 25 जुलाई 2024 को अंकित ने उससे शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब भी महिला शादी की बात करती, अंकित उसे टाल देता था।

दोबारा संबंध बनाने की कोशिश
महिला ने अपनी शिकायत में आगे बताया कि 15 अगस्त को देर शाम अंकित उसके कमरे पर आया और दोबारा संबंध बनाने की कोशिश की। जब महिला ने शादी का दबाव डाला, तो वह भड़क गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि एक बार जब वह गर्भवती हुई थी, तो अंकित ने उसका गर्भपात करा दिया था और जातिसूचक गालियां भी दी थीं।

पीड़ित महिला ने बताया कि वह अंकित सिंह के ससुराल भी गई थी, जहां अंकित और उसकी पत्नी ने मिलकर उस पर हमला किया और जातिसूचक गालियां दीं। महिला ने अंकित पर उसकी अश्लील वीडियो वायरल करने और परिवार को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है।अकबरपुर कोतवाली के प्रभारी श्रीनिवास पांडे ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। इस पूरे मामले की जांच क्षेत्राधिकारी कर रहे हैं।

और ये भी पढ़े


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!