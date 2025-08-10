केंद्र सरकार का बयान: ब्रॉड गेज विद्युतीकृत नेटवर्क पर चल रही हैं 144 वंदे भारत ट्रेनें

Edited By Shubham Anand,Updated: 10 Aug, 2025 01:58 PM
नेशनल डेस्क : भारत के रेल नेटवर्क के आधुनिकीकरण के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, रेल मंत्रालय ने बताया है कि 7 अगस्त, 2025 तक देश के ब्रॉड गेज विद्युतीकृत नेटवर्क पर कुल 144 वंदे भारत ट्रेन सेवाएँ चालू हैं। यह जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। रेल मंत्री ने कहा, "7 अगस्त, 2025 तक, भारतीय रेलवे के ब्रॉड गेज विद्युतीकृत नेटवर्क पर 144 वंदे भारत ट्रेन सेवाएँ सक्रिय हैं।"
वंदे भारत ट्रेनें भारतीय रेलवे द्वारा विकसित अर्ध-उच्च गति वाली ट्रेनें हैं, जो यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव और उच्च सुरक्षा प्रदान करती हैं। इन ट्रेनों की विशेषताओं में तेज़ गति, कवच ट्रेन टक्कर सुरक्षा प्रणाली, पूरी तरह सीलबंद गैंगवे, स्वचालित प्लग दरवाजे और बेहतर यात्रा आराम शामिल हैं। साथ ही, मिनी पैंट्री में हॉट केस, बोतल कूलर, डीप फ़्रीज़र और गर्म पानी के बॉयलर भी उपलब्ध हैं। यात्रियों को रिक्लाइनिंग एर्गोनॉमिक सीटें, एग्जीक्यूटिव क्लास में घूमने वाली सीटें, हर सीट पर मोबाइल चार्जिंग सॉकेट, दिव्यांगजन यात्रियों के लिए विशेष शौचालय और सीसीटीवी निगरानी जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। रेल मंत्रालय का उद्देश्य इन वंदे भारत ट्रेनों के माध्यम से उच्च मांग वाले मार्गों पर भीड़ कम करना तथा बेहतर किफायती और सुरक्षित सेवा प्रदान करना है।
इसके अतिरिक्त, मंत्री ने जानकारी दी कि वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 (जून, 2025 तक) में वंदे भारत ट्रेनों में लगभग 3.9 करोड़ से अधिक यात्री यात्रा कर चुके हैं। उन्होंने कहा, "वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 (जून तक) में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या क्रमशः लगभग 3 करोड़ और 0.93 करोड़ है।" रेल मंत्रालय भविष्य में वंदे भारत सेवाओं का विस्तार कर भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण को और गति देने की योजना बना रहा है।