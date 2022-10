गुजरात: मोरबी पुल पर मस्ती कर रहे थे लोग और फिर धड़ाधड़ गिरने लगे...सामने आया वीडियो

नेशनल डेस्क: गुजरात के मोरबी में रविवार को एक पुराने केबल पुल के गिर जाने से 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल सेना, नौसेना, वायु सेना, NDRF और दमकल विभाग मौके पर तैनात है और बचाव कार्य जारी है। ऐसे में इस हादसे को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं।

