Delhi Metro में मुजरा... हरियाणवी गानें पर साड़ी पहने लड़के ने लगाए ठुमके, विडियो हुआ वायरल

नेशनल डेस्क: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अनोखा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक मेट्रो ट्रेन के भीतर साड़ी पहनकर डांस करता नजर आ रहा है। वीडियो में बैकग्राउंड में हरियाणवी ट्रेंडिंग सॉन्ग ‘मच्छर काट गया’ बज रहा है, और इस पर युवक के डांस मूव्स लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। यह दृश्य यात्रियों और इंटरनेट यूज़र्स के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

साड़ी पहनकर मेट्रो में किया डांस

वायरल वीडियो में युवक ने लाल और पीले रंग की पारंपरिक साड़ी पहनी हुई है, साथ ही उसने हील्स भी पहन रखी हैं, हालांकि उसने ब्लाउज नहीं पहना है। जैसे ही मेट्रो के डिब्बे में गाना बजता है, वह आत्मविश्वास के साथ डांस करने लगता है। मेट्रो में मौजूद कुछ यात्री उसे देखकर हैरान होते हैं, वहीं कुछ लोग उसे रिकॉर्ड भी करते नजर आ रहे हैं।





सोशल मीडिया पर मिले मिलेजुले रिएक्शन

वीडियो पर यूज़र्स जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। जहां कुछ लोगों ने लड़के के कॉन्फिडेंस और एक्सप्रेशन की तारीफ की, वहीं कई लोगों ने इसे मेट्रो के नियमों और सार्वजनिक स्थानों की मर्यादा के खिलाफ बताया। एक यूज़र ने लिखा – "मेट्रो में मुजरा!" जबकि दूसरे ने कमेंट किया – "कुछ पहनना भूल गए हो क्या ब्रो?"

इस तरह के सैकड़ों कमेंट्स वीडियो पर देखे जा सकते हैं।

कहां से आया वीडियो?

यह वायरल वीडियो @aryan.babu.008 नामक इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है। खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 970 करोड़ व्यूज़ मिल चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस अकाउंट पर अब तक 1,949 पोस्ट डाले जा चुके हैं और इसे 155 करोड़ लोग फॉलो करते हैं।

क्या है नियमों की स्थिति?

हालांकि मेट्रो ट्रेन में इस तरह के पब्लिक परफॉर्मेंस को लेकर DMRC (दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन) समय-समय पर यात्रियों से अनुरोध करता रहा है कि वे नियमों का पालन करें और अन्य यात्रियों को असुविधा न पहुँचाएं। यह वीडियो एक बार फिर इस विषय पर बहस को हवा दे गया है कि क्या सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह में सार्वजनिक जगहों का इस तरह उपयोग उचित है या नहीं।