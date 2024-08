Parliament Monsoon Session LIVE: वक्फ बिल लोकसभा में पेश, विपक्ष ने इसे संविधान विरोधी बताया

नेशनल डेस्क: अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लोकसभा में पेश ्कर दिया है। विपक्ष ने इस पर आपत्ति जाहिर की है। विपक्ष की ओर से केसी वेणुगोपाल ने इस पर आपत्ति करते हुए कहा है कि ये संविधान की ओर से दिए धर्म और फंडामेंटल राइट्स पर हमला है। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य वक्फ बोर्डों में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाना है, जिसमें महिलाओं को अनिवार्य रूप से शामिल करना भी शामिल है।

