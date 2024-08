ओल्ड राजेंद्र नगर IAS कोचिंग सेंटर में फिर भरा पानी, बारिश से डूबीं दिल्ली-NCR की सड़कें

नेशनल डेस्क : दिल्ली के ओल्ड रोड राजिंदर नगर में पिछले सप्ताह एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से तीन छात्रों की मौत हो गई थी। बुधवार को भारी बारिश के बाद यहां फिर से पानी भर गया। कोचिंग सेंटरों से सटे इस इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति के कई वीडियो सामने आए हैं। इलाके के एक निवासी ने कहा, "हम अपने घर से खाना खाने के लिए निकले थे और अचानक बारिश शुरू हो गई और कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका पानी से भर गया।"



उन्होंने कहा, "यूपीएससी उम्मीदवारों की मौत के पांच दिन बाद भी प्रशासन और एमसीडी विरोध को दबाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं और नालों की सफाई के लिए कुछ नहीं किया है।" इस घटना के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की कड़ी आलोचना की गई, जिसके बाद भाजपा और आप के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। 27 जुलाई को हुई इस घटना के बाद से ही छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कोचिंग सेंटरों में बेहतर सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं, जो उनकी जान को खतरा पैदा करते हैं।

#WATCH | Delhi: Students' protest continues amid severe waterlogging in Old Rajinder Nagar over the death of 3 students due to rainwater logging in the basement of a coaching institute on 27 July. pic.twitter.com/GRscisjlCV — ANI (@ANI) July 31, 2024