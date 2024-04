'10 साल में जो हुआ वह महज ट्रेलर, देश के लिए अभी बहुत कुछ करना है', केरल में बोले पीएम मोदी

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के दौरे पर हैं। उन्होंने पलक्कड़ में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आप सबका ये जनसमर्थन और प्रेम देख कर मैं विश्वास से कह सकता हूं केरल का ये नया वर्ष, एक नया आरंभ लेकर आया है। ये नववर्ष केरल के विकास का वर्ष होगा, ये नववर्ष नई राजनीति के आरंभ का वर्ष होगा। अब केरल संसद में अपनी मजबूत आवाज भेजेगा। इसलिए आज केरल भी कह रहा है, फिर एक बार, मोदी सरकार। पीएम ने कहा, ''दस वर्ष में जो हुआ है वह महज ट्रेलर है, केरल तथा भारत के लिए और बहुत कुछ किया जाना है।''



पीएम मोदी ने कहा, "कल नववर्ष विशु के पावन अवसर पर ही भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। भाजपा का संकल्प पत्र देश के विकास का संकल्प पत्र है। भाजपा के संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी होती है। आयुष्मान योजना के तहत केरल के 70 लाख से अधिक लाभार्थियों को आर्थिक मदद मिली है। अब भाजपा ने घोषणा की है कि 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज दिया जाएगा। और यही मोदी की गारंटी है।''



#WATCH | Kerala: During a public rally in Palakkad, PM Modi says "Seeing the support and love of all of you, I can confidently say that this New Year of Kerala has brought a new beginning. This New Year will be the year of development of Kerala, and this new year will be the year… pic.twitter.com/FVqdcXoOYd — ANI (@ANI) April 15, 2024