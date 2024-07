मरीन ड्राइव पर भीड़ में फंसी एम्बुलेंस तो टीम इंडिया के फैंस ने उठाया ये बड़ा कदम

नेशनल डेस्कः T20 विश्व कप 2024 जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम मुंबई में एक भव्य जुलूस में शामिल हो रही है। मुंबई के लोग अपनी टीम को देखने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़े और सड़कें नीले रंग में डूब गई। मरीन ड्राइव पर मानों फैंस का सैलाब आ गया हो। हालांकि इस भीड़ के बीच एक एबुलेंस फंस गई, जिसे लोगों ने रास्ता दिया। यह घटना मानवीयता का प्रमाण है!

#WATCH | Mumbai: Cricket fans gathered at Marine Drive make way for an ambulance to pass through the crowd.



Team India - the #T20WorldCup2024 champions - will have a victory parade here shortly. pic.twitter.com/WvTN7z1J7z — ANI (@ANI) July 4, 2024