हफ्ते पहले मकाल मालकिन से मांगा था नीला ड्रम, फिर डेढ महीने पहले मिले प्रेमी के लिए पत्नी ने पति की दे दी बलि... पुलिस ने किए हैरान कर देने वाले खुलासे

Edited By Harman Kaur,Updated: 19 Aug, 2025 02:06 PM

राजस्थान के अलवर जिले में नीले प्लास्टिक के ड्रम में मिले शव के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की गला काटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद दोनों ने शव को नमक के...

नेशनल डेस्क: राजस्थान के अलवर जिले में नीले प्लास्टिक के ड्रम में मिले शव के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की गला काटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद दोनों ने शव को नमक के साथ ड्रम में बंद कर सड़ने के लिए छोड़ दिया था।
महिला ने एक हफ्ते पहले मकाल मालकिन से लिया था नीला ड्रम
शुरुआती जांच में सामने आया कि सुनीता और जितेंद्र के बीच प्रेम संबंध थे। दोनों ने हंसराज को अपने रास्ते से हटाने की साजिश पहले ही रच ली थी। ड्रम, जिसमें शव रखा गया था, सुनीता ने एक हफ्ते पहले ही जितेंद्र की मां मिथिलेश से यह कहकर मांगा था कि उन्हें पानी स्टोर करना है।

जनमाष्टमी के दिन दिया वारदात को अंजाम
पुलिस जांच में पता चला कि हत्या की साजिश को अंजाम देने के लिए जनमाष्टमी का दिन चुना गया, जब जितेंद्र की मां और पड़ोसी मंदिर में भजन संध्या में व्यस्त थे। सुनीता और जितेंद्र ने इस मौके का फायदा उठाया और हंसराज की हत्या कर दी। घटना के बाद दोनों तीनों बच्चों के साथ फरार हो गए थे। मिथिलेश जब मंदिर से लौटकर आईं तो घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। अगली सुबह तेज दुर्गंध आने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। जांच के दौरान ड्रम खोला गया, जिसमें हंसराज का शव मिला।
किराए के मकान में बने थे नजदीकी रिश्ते
सूत्रों के अनुसार, सुनीता और हंसराज करीब डेढ़ महीने पहले ही जितेंद्र के मकान में किराए पर रहने आए थे। हंसराज ईंट भट्टी में काम करता था और जितेंद्र से उसकी दोस्ती हो गई थी। दोनों साथ शराब भी पीते थे। इस दौरान सुनीता और जितेंद्र में नजदीकियां बढ़ीं और दोनों ने मिलकर हंसराज को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। जितेंद्र पहले से शादीशुदा था, लेकिन उसकी पत्नी की 12 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। वहीं, सुनीता तीन बच्चों की मां थी और रील बनाने की शौकीन बताई जा रही है।

पुलिस कार्रवाई जारी, बच्चों को भी लिया गया कस्टडी में
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए सोमवार शाम दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों बच्चों को भी पुलिस सुरक्षा में लिया गया है। हत्या में प्रयोग किए गए ड्रम और अन्य सबूत जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस अब साजिश से जुड़े और पहलुओं की जांच कर रही है।

