रातभर ऑन रहने वाला WiFi राउटर बन सकता है आपके लिए खतरा, एक गलती पड़ सकती है भारी

नेशनल डेस्क : हमारी रोजमर्रा की ज़िंदगी में इंटरनेट की भूमिका तेजी से बढ़ती जा रही है। स्मार्टफोन के साथ-साथ अब टीवी, टैबलेट और लैपटॉप जैसे डिवाइस भी लगातार इंटरनेट से कनेक्ट रहते हैं। ऐसे में WiFi कनेक्शन एक सुविधाजनक विकल्प बन चुका है, जो हाई-स्पीड इंटरनेट के साथ अनलिमिटेड डेटा की सुविधा देता है। बढ़ती डेटा खपत के चलते ज्यादातर लोग अपने घरों में WiFi कनेक्शन लगवाते हैं और फिर इसे 24 घंटे ऑन ही रखते हैं। कई बार तो महीनों तक राउटर को बंद नहीं किया जाता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राउटर को लगातार ऑन रखने से कई तरह के नुकसान भी हो सकते हैं?

बिजली की खपत

WiFi राउटर आमतौर पर 7 से 20 वॉट तक बिजली की खपत करता है। अगर औसतन 10 वॉट की खपत मानें तो एक दिन में यह लगभग 0.24 यूनिट बिजली खर्च करता है। यानी पूरे महीने में लगभग 7.2 यूनिट बिजली। अगर आप राउटर को रात में 8 घंटे के लिए बंद करते हैं, तब भी आप महज 2.4 यूनिट बिजली की ही बचत कर पाएंगे। इसका मतलब, आपके बिजली के बिल में केवल 20 से 30 रुपये तक की ही कमी आएगी।

स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव

भले ही बिजली की बचत मामूली हो, लेकिन राउटर को लगातार ऑन रखने से स्वास्थ्य पर असर जरूर पड़ सकता है। खासतौर पर यदि WiFi राउटर आपके बेड के पास रखा है और आप सोते समय भी इसे ऑन रखते हैं, तो यह आदत नुकसानदायक हो सकती है।

WiFi राउटर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें (Radiation) निकलती हैं, जिनका असर शरीर पर पड़ता है। लगातार इनके संपर्क में रहने से नींद में कमी, स्लीप डिसऑर्डर, सिरदर्द, चक्कर आना और मेंटल स्ट्रेस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। बच्चों, बुज़ुर्गों और बीमार व्यक्तियों के लिए ये रेडिएशन और भी अधिक हानिकारक साबित हो सकते हैं।

क्या करें सुरक्षित रहने के लिए?

रात को सोते समय राउटर को बंद कर दें

WiFi राउटर को बेड या सिर के पास ना रखें

जरूरत न होने पर डिवाइसेज़ से WiFi डिस्कनेक्ट रखें

बच्चों के कमरे में WiFi राउटर लगाने से बचें