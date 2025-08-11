Main Menu

कनाडा में महंगाई तोड़ रही रिकार्ड: भारतीय महिला ने वीडियो किया शेयर, कहा-'कमजोर दिल वाले न देखें' !

Edited By Tanuja,Updated: 11 Aug, 2025 06:24 PM

woman compares grocery prices in india vs canada

भारत में जहां सब्ज़ी वाले अक्सर धनिया मुफ्त में थमा देते हैं, वहीं कनाडा में इसका दाम सुनकर किसी का भी बजट हिल सकता है ₹90! सोशल मीडिया पर एक भारतीय प्रवासी महिला का वीडियो

 International Desk: भारत में जहां सब्ज़ी वाले अक्सर धनिया मुफ्त में थमा देते हैं, वहीं कनाडा में इसका दाम सुनकर किसी का भी बजट हिल सकता है ₹90! सोशल मीडिया पर एक भारतीय प्रवासी महिला का वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह कनाडा के सुपरमार्केट से रोजमर्रा की भारतीय रसोई की ज़रूरी चीज़ों के दाम दिखाती हैं। वीडियो की शुरुआत में महिला मज़ाकिया लहजे में कहती हैं "कमज़ोर दिल वाले लोग कृपया इस वीडियो को न देखें"।इसके बाद वह ट्रॉली के साथ स्टोर में घूमते हुए हर आइटम का दाम बताती हैं, और दर्शकों को झटका पर झटका देती हैं.

 

 कनाडा सुपरमार्केट की महंगाई लिस्ट (भारतीय रुपए में) 

  •  धनिया-      ₹90 (भारत में अक्सर मुफ्त या ₹10-15)
  •  फूलगोभी-  ₹237 (भारत में ₹20-25)
  •  अदरक-     ₹177 प्रति पीस
  •  गाजर-       ₹66 प्रति पीस
  •  आम-        ₹106 प्रति पीस
  •   सेब-        ₹78 प्रति पीस
  •  आलू-       ₹78 प्रति पीस
  •  लहसुन-    ₹395 प्रति पाउंड
  •  दूध (4 लीटर) ₹396
  •  दही (छोटा डिब्बा)-  ₹200
  •  ब्रेड  पैकेट-   ₹230

 

महिला बताती हैं कि यह दाम कनाडा डॉलर में भले सामान्य लगें, लेकिन जब भारतीय रुपये में गिनें तो जेब पर बड़ा बोझ पड़ता है। सोशल मीडिया पर वीडियो पर हज़ारों कमेंट्स आ चुके हैं। कई लोगों ने यह भी लिखा कि कनाडा में ग्रॉसरी की ऊंची कीमतों के पीछे उच्च मजदूरी, आयात लागत और टैक्स जैसे कारण हैं।

 

  •  एक यूज़र ने लिखा-"हमारे यहां तो सब्ज़ी वाला धनिया ज़बरदस्ती भी दे देता है।" 
  •  दूसरे ने तंज कसा-"डॉलर कमा भी रहे हो, खर्च भी डॉलर में कर रहे हो, फिर रुपए में क्यों गिन रहे हो?"
  • एक और कमेंट में कहा गया-"क्वालिटी का भी फर्क है, इंडिया से कंपेयर मत करो।" 

 


महंगाई बनाम जीवन स्तर 
वीडियो ने एक बार फिर भारत और कनाडा के जीवन-यापन की लागत पर बहस छेड़ दी है। विशेषज्ञ बताते हैं कि कनाडा में भले ही महंगाई अधिक हो, लेकिन वहां औसत वेतन भी भारत से कई गुना ज्यादा है। इसके बावजूद, भारतीय घरों में रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के दाम रुपये में गिनने पर मानसिक झटका जरूर लगता है।

 

