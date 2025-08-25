पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने गया युवक, अचानक गिरा बाइक से नीचे, फिर नहीं उठा; देखें वीडियो

यूपी के ललितपुर जिले से एक दुखदायक खबर सामने आई है। यहां पेट्रोल पंप पर बाइक से आए एक युवक की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। यह पूरी घटना CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह हादसा मड़ावरा थाना...

नेशनल डेस्क : यूपी के ललितपुर जिले से एक दुखदायक खबर सामने आई है। यहां पेट्रोल पंप पर बाइक से आए एक युवक की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। यह पूरी घटना CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

पेट्रोल पंप पर युवक की मौत

यह हादसा मड़ावरा थाना क्षेत्र के सौजना रोड पर स्थित पेट्रोल पंप का है। जानकारी के मुताबिक, टोरी गांव निवासी हरवल अहिरवार अपने दोस्त सुकन के साथ बाइक से पेट्रोल भरवाने पहुंचे थे। जैसे ही वे पेट्रोल पंप पर पहुंचे, तभी हरवल को अचानक सीने में तेज दर्द हुआ और वह बाइक से नीचे गिर पड़े।

मदद की कोशिश नाकाम

घटना के बाद पेट्रोल पंप पर अफरा-तफरी मच गई। वहां मौजूद लोगों ने तुरंत हरवल को उठाने और बचाने की कोशिश की। उन्हें पास में लिटाया गया, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं। मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

CCTV में कैद हुआ पूरा हादसा

इस पूरे हादसे का सवा तीन मिनट का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे हरवल अचानक गिरते हैं और लोग उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। यह दर्दनाक घटना न केवल परिवार के लिए बल्कि पूरे इलाके के लोगों के लिए सदमे की तरह है। साथ ही यह मामला एक बार फिर बढ़ते हार्ट अटैक और अचानक मौत के मामलों पर चिंता जताता है।



