Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Punjab
    3. | अकाल तख़्त बनाम CM मान: सिख मर्यादा, गोलक और बेअदबी मामलों पर जत्थेदार की कड़ी टिप्पणी

अकाल तख़्त बनाम CM मान: सिख मर्यादा, गोलक और बेअदबी मामलों पर जत्थेदार की कड़ी टिप्पणी

Edited By Updated: 15 Jan, 2026 10:57 AM

akal takht vs cm mann

श्री अकाल तख़्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को तलब

अमृतसर/चंडीगढ़: श्री अकाल तख़्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को तलब करने के पीछे के कारण स्पष्ट किए हैं। जत्थेदार ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए कुछ बयान और गतिविधियां सिख मर्यादा, गुरु की गोलक और अकाल तख़्त की सर्वोच्चता के खिलाफ मानी गई हैं, जिस कारण उनसे स्पष्टीकरण जरूरी हो गया।

जत्थेदार गड़गज के अनुसार मुख्यमंत्री ने संवैधानिक पद पर रहते हुए ऐसे बयान दिए, जो सिख विरोधी सोच और सत्ता के अहंकार को दर्शाते हैं। वायरल वीडियो में मुख्यमंत्री को सिख गुरुओं और भिंडरावाले की तस्वीरों के साथ आपत्तिजनक गतिविधियां करते हुए दिखाया गया, जिस पर सिख संगत में भारी रोष है। इसके अलावा जत्थेदार ने 2015 के बरगाड़ी बेअदबी कांड और 2017 के मौड़ बम धमाके का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि अब तक सिखों को न्याय क्यों नहीं मिला। उन्होंने कहा कि बरगाड़ी मामले के आरोपी प्रदीप कलेर द्वारा अदालत में राम रहीम और हनीप्रीत की भूमिका स्वीकार किए जाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

वहीं मौर बम धमाके की कड़ियां डेरा सिरसा से जुड़ने के बावजूद कार्रवाई न होना भी गंभीर सवाल खड़े करता है। जत्थेदार ने यह भी कहा कि राम रहीम, हनीप्रीत और अन्य आरोपियों को अब तक पंजाब क्यों नहीं लाया गया और बरगाड़ी केस पंजाब से बाहर ट्रांसफर होने पर सरकार ने कोर्ट में अपील क्यों नहीं की। इन्हीं सभी गंभीर मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को श्री अकाल तख़्त साहिब सचिवालय में स्पष्टीकरण के लिए तलब किया गया है, ताकि सिख संगत के सामने स्थिति स्पष्ट की जा सके।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!