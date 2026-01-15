Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Punjab
    3. | चंडीगढ़ के मौसम को लेकर Red Alert जारी, ठंड ने तोड़े रिकार्ड

चंडीगढ़ के मौसम को लेकर Red Alert जारी, ठंड ने तोड़े रिकार्ड

Edited By Updated: 15 Jan, 2026 03:52 PM

chandigarh weather red alert

चंडीगढ़ में बुधवार को इस सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया।

चंडीगढ़: चंडीगढ़ में बुधवार को इस सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार रात तक तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से करीब 10 डिग्री कम है। पिछले तीन दिनों से लगातार न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जा रही है, जिसने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यह पहली बार है जब जनवरी महीने में दिन के तापमान में इतनी तेज गिरावट दर्ज की गई है। इससे पहले आमतौर पर दिसंबर में ही इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती थी।

माघी के दिन पूरे दिन ठंडी हवाओं और घनी धुंध के कारण जनजीवन प्रभावित रहा। वाहन चालकों को दिन में भी हेडलाइट जलाकर गाड़ियां चलानी पड़ीं। दफ्तर जाने वालों, स्कूल बसों और सार्वजनिक परिवहन को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बुधवार को रेड अलर्ट जारी किया गया था, जबकि गुरुवार के लिए घनी धुंध को लेकर ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 18 से 20 जनवरी के बीच चंडीगढ़ और पंजाब के कई इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं अगले पांच दिनों में शहर के न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक और गिरावट आ सकती है।

जनवरी में असामान्य गिरावट
मौसम विभाग का कहना है कि बुधवार को दर्ज तापमान ने पिछले 13 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले चंडीगढ़ में 25 दिसंबर को दिन का तापमान 9 डिग्री और वर्ष 2019 में 27 दिसंबर को 8.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि यह बदलाव जलवायु पैटर्न में हो रहे परिवर्तन की ओर भी इशारा करता है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 12 डिग्री और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 15 डिग्री और न्यूनतम 7 डिग्री रहने की उम्मीद है, जबकि शनिवार को अधिकतम तापमान 15 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!